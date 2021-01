Rocca Cencia (Roma) – Auto non si ferma all’Alt: militare sparano per fermare la corsa (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I colpi esplosi da un soldato che si trovava in presidio fisso all’impianto TBM di via di Rocca Cencia. Due colpi di pistola, uno in aria ed il secondo contro le gomme della vettura. Succede a Rocca Cencia, nell’area del piazzale adiacente l’omonimo impianto di TMB della periferia est della Capitale. A sparare contro la Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I colpi esplosi da un soldato che si trovava in presidio fisso all’impianto TBM di via di. Due colpi di pistola, uno in aria ed il secondo contro le gomme della vettura. Succede a, nell’area del piazzale adiacente l’omonimo impianto di TMB della periferia est della Capitale. A sparare contro la

79_Alessio : RT @romatoday: Auto provoca #incidenteroma e non si ferma all'alt, soldato spara per fermarne la corsa - MassimoChiaram7 : RT @romatoday: Auto provoca #incidenteroma e non si ferma all'alt, soldato spara per fermarne la corsa - glamis : Che problema c'è ad usare i militari in città? Questo - rotaruchristina : RT @romatoday: Auto provoca #incidenteroma e non si ferma all'alt, soldato spara per fermarne la corsa - Stan_are : RT @romatoday: Auto provoca #incidenteroma e non si ferma all'alt, soldato spara per fermarne la corsa -

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Cencia Auto provoca incidente e non si ferma all'alt, soldato spara per fermarne la corsa RomaToday Auto provoca incidente e non si ferma all'alt, soldato spara per fermarne la corsa

Due colpi di pistola, uno in aria ed il secondo contro le gomme della vettura. Succede a Rocca Cencia, nell'area del piazzale adiacente l'omonimo impianto di TMB della periferia est della Capitale. A ...

Pochi impianti di rifiuti nel Lazio, a tirare il freno è la Capitale

I dati mostrano il deficit per 1 milione e trecentomila tonnellate l’anno. Roma ne produce il 60%, la maggior parte va in discariche e inceneritori fuori territorio ...

Due colpi di pistola, uno in aria ed il secondo contro le gomme della vettura. Succede a Rocca Cencia, nell'area del piazzale adiacente l'omonimo impianto di TMB della periferia est della Capitale. A ...I dati mostrano il deficit per 1 milione e trecentomila tonnellate l’anno. Roma ne produce il 60%, la maggior parte va in discariche e inceneritori fuori territorio ...