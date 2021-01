Retrocompatibilità PS5: un sito ha raccolto i test effettuati su quasi 600 giochi PS4 per sapere come girano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Un sito web, messo online da Liabe Brave con la collaborazione di ResetEra, ha testato la Retrocompatibilità di quasi 600 giochi PS4 in esecuzione su PS5. L’obiettivo è di arrivare a coprire l’intera collezione di giochi della console... Leggi su dday (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Unweb, messo online da Liabe Brave con la collaborazione di ResetEra, haato ladi600PS4 in esecuzione su PS5. L’obiettivo è di arrivare a coprire l’intera collezione didella console...

