Quando a Zama due titani decisero il futuro del mondo

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La forza di Annibale era il cervello, forse uno dei migliori mai apparsi sulla faccia della Terra. I suoi uomini lo idolatravano e veneravano come una divinità. Era capace di prevedere gli esiti delle battaglie e di improvvisare soluzioni; sotto la sua guida, i soldati non avevano paura di morire, perché lo consideravano più divinità che uomo – anche se lui non faceva nulla per alimentare questa fantasia. Semplicemente,si trattava di combattere, Annibale era inarrestabile. Con la morte di suo cognato Asdrubale, nel 221 a.C., era diventato il capo supremo dell’esercito cartaginese. Segui Termometro Politico su Google News Il suo primo obiettivo era conquistare l’intera penisola iberica, dov’erano i carpetani. Erano molti, ben addestrati e disciplinati, e si erano preparati all’arrivo alleandosi con olcadi e vaccei, per un totale di 100,000 uomini. Lui ...