Picca-Santori | Su cimiteri da Raggi zero rispetto per defunti e parenti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) – “La situazione deicapitolini è diventata ormai insostenibile e al collasso. Mesi di attesa per le cremazioni,esauriti, scandali e disservizi di ogni tipo che vengono ripetutamente segnalati daidei, disperati per una situazione grave che viene costantemente ignorata dai vertici dell’Ama e dall’amministrazione capitolina”. A denunciarlo in una nota Monica, capogruppo della Lega in X Municipio, e Fabrizio, dirigente regionale della Lega. “Ultimo fenomeno in ordine cronologico riguarda le segnalazioni di un’accelerazione delle esumazioni di legge a cui le famiglie non possono assistere causa covid. Il fatto di non poter essere presenti è motivo di dolore nel dolore, anche perché sono di pochi mesi fa le denunce di false cremazioni e ...