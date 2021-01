Piazza San Carlo: condannati la sindaca Appendino e l’allora questore Sanna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata condannata a 1 anno e 6 mesi di reclusione in relazione alla tragedia di Piazza San Carlo. Lo fa sapere l’Ansa, riportando la decisione del gup a margine nel processo con rito abbreviato nei confronti della sindaca Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladi Torino Chiaraè stata condannata a 1 anno e 6 mesi di reclusione in relazione alla tragedia diSan. Lo fa sapere l’Ansa, riportando la decisione del gup a margine nel processo con rito abbreviato nei confronti della

c_appendino : Come sapete, ho sempre cercato di comunicare con tutti voi in modo diretto e sincero. E così voglio fare anche sull… - fattoquotidiano : Torino, la sindaca Appendino condannata a un anno e sei mesi per i fatti di piazza San Carlo - MediasetTgcom24 : Torino, Piazza San Carlo: condannata sindaca Appendino - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Tragedia Piazza san Carlo, la Appendino condannata a un anno e 6 mesi - Petiella : RT @ManuelaBellipan: +++ Breaking news +++ Piazza San Carlo: Condannata Sindaca di Torino #Appendino ad un anno e sei mesi #diffondoLaNo… -