Pep Guardiola | “Tuchel al Chelsea? Sono felice | è un allenatore eccezionale”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “è unsicuro che avrà successo“. Pepaccoglie con grande felicità l’approdo di Thomassulla panchina del. L’ex PSG è stato scelto per sostituire Frank Lampard, esonerato dopo una prima parte di stagione al di sotto delle attese. “di vederlo in Inghilterra – ha detto il tecnico del Manchester City -. Quando ero al Bayern Monaco, ho giocato contro di lui al Mainz. La scorsa stagione a Dortmund ha fatto un lavoro incredibile. Il modo in cui la squadra ha giocato è stato notevole. Con il Bayern abbiamo dovuto lottare molto per vincere il titolo. È un amico edi vederlo“. SportFace.