Pensione anticipata ordinaria, quota 100 e Ape sociale: domanda e diritto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una panoramica su alcune delle forme previdenziali più utilizzate per la quiescenza.

Ultime Notizie dalla rete : Pensione anticipata Pensione anticipata con maggiorazione contributiva invalidi: il conteggio Orizzonte Scuola Pensione anticipata caregiver: le alternative sono solo 2

Per i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave ai sensi della Legge 104 esistono due possibilità di anticipo pensionistico.

Opzione Donna: prorogata al 31 dicembre la possibilità di anticipare la data del pensionamento

La legge di bilancio 2021 ha prorogato il termine per poter usufruire di “Opzione Donna”, ovvero la possibilità data alle donne di anticipare la data di pensionamento come prevista dal regime generale ...

