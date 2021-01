Metal Gear Solid novità in arrivo? Il doppiatore di Solid Snake svela la reunion con il cast dei doppiatori (Di mercoledì 27 gennaio 2021) David Hayter, doppiatore di Solid Snake di Metal Gear Solid per gran parte della moderna era 3D della serie, ha rivelato di essersi unito al cast del titolo stealth-action del 1998 su Zoom. Per che cosa? Questo non lo ha detto, ma ha promesso che i dettagli arriveranno presto. È una line-up piuttosto grande come potete vedere, e include Debi Mae West (Meryl Silverburg), Robin Atkin Downes (Master Miller), Christopher Randolph (Otacon), Tasia Velenza (Sniper Wolf), Cam Clarke (Liquid Snake), Josh Keaton (Ocelot), Lori Alan (The Boss) e Jennifer Hale (Naomi Hunter). Vale la pena notare che la chiamata Zoom includeva un rappresentante di Celebrity Talent Booking, nonché membri della stampa, quindi ciò potrebbe suggerire ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) David Hayter,didiper gran parte della moderna era 3D della serie, ha rivelato di essersi unito aldel titolo stealth-action del 1998 su Zoom. Per che cosa? Questo non lo ha detto, ma ha promesso che i dettagli arriveranno presto. È una line-up piuttosto grande come potete vedere, e include Debi Mae West (Meryl Silverburg), Robin Atkin Downes (Master Miller), Christopher Randolph (Otacon), Tasia Velenza (Sniper Wolf), Cam Clarke (Liquid), Josh Keaton (Ocelot), Lori Alan (The Boss) e Jennifer Hale (Naomi Hunter). Vale la pena notare che la chiamata Zoom includeva un rappresentante di Celebrity Talent Booking, nonché membri della stampa, quindi ciò potrebbe suggerire ...

David Hayter ha solleticato la fantasia degli appassionati di Metal Gear Solid: venerdì si terrà però 'solo' una reunion col cast originale.

