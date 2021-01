“Lei è disposta a tutto, una che va con la ‘fufetta’ di fuori…”. GF Vip, parole durissime contro Giulia Salemi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come sappiamo Giulia Salemi ha fatto breccia nel cuore di Pierpaolo Pretelli, con il quale è nata una relazione amorosa molto controversa per il fatto che l’ex velino fino a pochi giorni prima sembrava perso per Elisabetta Gregoraci, ma non è riuscita a conquistare il sostegno di gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha ancora un mese e più davanti a sé, durante il quale probabilmente i riflettori continueranno a essere puntati sulla coppietta di Cinecittà. Come accaduto martedì 26 gennaio, a Pomeriggio 5: nel salotto di Barbara D’Urso è arrivato un durissimo attacco alla Salemi da parte di Guendalina Tavassi. “Lei è disposta a tutto, una che va al Festival di Venezia con la fufetta di fuori… è diventata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Come sappiamoha fatto breccia nel cuore di Pierpaolo Pretelli, con il quale è nata una relazione amorosa moltoversa per il fatto che l’ex velino fino a pochi giorni prima sembrava perso per Elisabetta Gregoraci, ma non è riuscita a conquistare il sostegno di gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha ancora un mese e più davanti a sé, durante il quale probabilmente i riflettori continueranno a essere puntati sulla coppietta di Cinecittà. Come accaduto martedì 26 gennaio, a Pomeriggio 5: nel salotto di Barbara D’Urso è arrivato un durissimo attacco allada parte di Guendalina Tavassi. “Lei è, una che va al Festival di Venezia con la fufetta diè diventata ...

pomeriggio5 : Ma che è successo tra Giulia Salemi e Guendalina Tavassi? La showgirl spiega TUTTO a #Pomeriggio5! 'Lei è disposta… - __flors : @giovanniciacci per quale motivo? perché troppo emancipata e cosciente di non essere più disposta a piegarmi o sent… - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Ma che è successo tra Giulia Salemi e Guendalina Tavassi? La showgirl spiega TUTTO a #Pomeriggio5! 'Lei è disposta a tutt… - BISLACCO3 : RT @pomeriggio5: Ma che è successo tra Giulia Salemi e Guendalina Tavassi? La showgirl spiega TUTTO a #Pomeriggio5! 'Lei è disposta a tutt… - JulsOheema : @Ariannatuttapan Nessuno la sta bullies do sinceramente ! Si sta solo dicendo che visto quello che ha passato lei d… -