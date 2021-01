Il figlio di Maradona: “Sogno di aprire una scuola calcio a Napoli. Più nessuno come mio padre” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Adesso è arrivato il momento di "fare", di portare a casa un qualcosa che avrebbe reso orgoglioso papà. Sogno di aprire una scuola calcio a Napoli, per ragazzi, che hanno talento ma non hanno l'opportunità o la possibilità economica di mettersi in mostra. E Napoli è la sede giusta perché la sua priorità è sempre stata Napoli. Papà è diventato eterno grazie a Napoli, grazie ai napoletani. Per questo io devo aiutare "la gente" come la chiamava lui. Senza il popolo non vai da nessuna parte, mi ripeteva spesso", ha dichiarato il figlio di Maradona alla rivista Chi.caption id="attachment 105159" align="alignnone" width="1024" Foto dal profilo Instagram di Diego Maradona JR/captionCosa ... Leggi su golssip (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Adesso è arrivato il momento di "fare", di portare a casa un qualcosa che avrebbe reso orgoglioso papà.diuna, per ragazzi, che hanno talento ma non hanno l'opportunità o la possibilità economica di mettersi in mostra. Eè la sede giusta perché la sua priorità è sempre stata. Papà è diventato eterno grazie a, grazie ai napoletani. Per questo io devo aiutare "la gente"la chiamava lui. Senza il popolo non vai da nessuna parte, mi ripeteva spesso", ha dichiarato ildialla rivista Chi.caption id="attachment 105159" align="alignnone" width="1024" Foto dal profilo Instagram di DiegoJR/captionCosa ...

