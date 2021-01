Governo: Orlando, ‘proviamo con Conte ter, ma serve chiarezza dei partiti al Quirinale’ (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) – Nella sua relazione in Direzione Zingaretti “ha ripreso l’appello di Conte e i suoi presupposti senza veti ma anche senza sconti o nascondersi le difficoltà”. Lo ha detto Andrea Orlando al Tg1. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen (Adnkronos) – Nella sua relazione in Direzione Zingaretti “ha ripreso l’appello die i suoi presupposti senza veti ma anche senza sconti o nascondersi le difficoltà”. Lo ha detto Andreaal Tg1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

