Governo | Conte scarso a numeri Il Pd pronto a scaricarlo in nome udite udite! di Renzi

Si è incatenato alla perentoria logica dei numeri Giuseppe Conte. Ma i numeri non ci sono. Meglio, ballano: ben al di sotto della soglia minima necessaria ad ottenere il reincarico per il terzo giro in tre anni. E il tempo stringe. Oggi prendono il via le consultazioni con la salita al Colle dei presidenti di Camera e Senato. Domani toccherà ai gruppi parlamentari. Conte ne ha sfornato uno tutto suo al Senato grazie agli eletti all'estero (Maie) e ad un inossidabile come Bruno Tabacci. Era questa l'arma decisiva su cui contava per scansare la crisi e sostituire i voti di Renzi. Ma è stato un flop: il gruppo non ha aggiunto un solo senatore in più ai 156 ottenuti nel corso della fiducia di dieci giorni fa e lui è dimissionario. L'accusa: «Conte ha sbagliato tutto»

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte Crisi di governo, dal Conte ter all’unità nazionale: i 4 scenari possibili Il Sole 24 ORE GOVERNO: CONTE A PALAZZO CHIGI PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, POI LE DIMISSIONI

“Ringrazio l’intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme“, avrebbe detto, a quanto si apprende, il premier in Consiglio dei ministri. Ma la decisione soffe ...

Crisi Governo, Conte si dimette: al via consultazioni da Mattarella, ultime notizie

Crisi Governo Conte si dimette, ora che succede? «Il Paese ha bisogno di un governo con una prospettiva chiara e una maggioranza ampia».

