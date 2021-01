Gli interpreti afghani e il patriottismo globale

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) È l’alba a Herat. Siamo nel 2017. Giungono alla spicciolata signori e signore, che si distinguono per l’abbigliamento tipico del luogo. Percorrono il corridoio protetto da alte mura di sacchi di sabbia che dall’entrata principale conduce al cuore di Camp Arena. Sono i lavoranti locali che prestano la loro opera nel campo. Molti di essi sono ben noti al contingente di Resolute Support, perché lavorano nel campo da tempo. Manovali, addetti alle pulizie, aiutanti nelle cucine…i militari li chiamano per nome perché ormai li conoscono bene. In un mondo in cui le misure di sicurezza impongono la distanza dalla vita quotidiana che si svolge fuori dal campo militare, queste persone costituiscono un continuum, una finestra sulla società afgana. Ancora di più gli, grandi professionisti, coraggiosi e competenti. Nelle mie visite al campo di ...