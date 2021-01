GF Vip, ancora polemiche sul televoto. Urla fuori dalla casa: “Fuggite dal circo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono ormai settimane e settimane che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip si continua a discutere sulla validità del televoto. Ed ogni volta che si parla di “voti” si finisce inevitabilmente a parlare di Dayane Mello. Anche in questo caso infatti, dopo la puntata di lunedì scorso che ha decretato la modella come prima finalista certa del reality, si vocifera animatamente sui social ove secondo molti utenti dietro la sua “salvezza” ci sarebbe ancora una volta la mano del “Brasile“. Grande Fratello Vip: ancora polemica sul televoto “Il gioco è stato falsato dai voti fuori regolamento provenienti dall’estero – continua a sottolineare un utente suo social a giorni di distanza dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip – Alla sua uscita Dayane ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono ormai settimane e settimane chedel Grande Fratello Vip si continua a discutere sulla validità del. Ed ogni volta che si parla di “voti” si finisce inevitabilmente a parlare di Dayane Mello. Anche in questo caso infatti, dopo la puntata di lunedì scorso che ha decretato la modella come prima finalista certa del reality, si vocifera animatamente sui social ove secondo molti utenti dietro la sua “salvezza” ci sarebbeuna volta la mano del “Brasile“. Grande Fratello Vip:polemica sul“Il gioco è stato falsato dai votiregolamento provenienti dall’estero – continua a sottolineare un utente suo social a giorni di distanza dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip – Alla sua uscita Dayane ...

