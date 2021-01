Germania: governo verso restrizioni più severe a viaggi non essenziale e riduzione traffico aereo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una decisione a livello nazionale, ha afermato il ministro, verrà presa in considerazione qualora non vengano ritenute soddisfacenti le soluzioni previste dall'Unione Europea Leggi su firenzepost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una decisione a livello nazionale, ha afermato il ministro, verrà presa in considerazione qualora non vengano ritenute soddisfacenti le soluzioni previste dall'Unione Europea

gennaromigliore : Buon lavoro al dott. Pietro Benassi, appena nominato autorità delegata del Governo Italiano ai servizi segreti. Una… - corte_dc : Penso si possa affermare, che nessun governo occidentale abbia, sin qui, brillato per efficacia di risposta a quest… - FirenzePost : Germania: governo verso restrizioni più severe a viaggi non essenziale e riduzione traffico aereo - donyp00288476 : RT @giuslit: La 'saga dei ristori', cioè due spiccioli, mentre le regole per la Germania sembrano essere proprio diverse. - gia35918052 : @eurallergico Che ne direste se riuscissimo a fare come Belgio nel 2013, Germania nel 2018, Spagna (non ricordo qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania governo Germania, governo taglia stima PIL 2021 da 4,4% a 3% Il Messaggero La Germania verso lo stop ai voli

“Includono controlli di frontiera più severi, specialmente alle frontiere con regioni ad alto rischio, ma anche una riduzione del traffico aereo verso la Germania quasi a zero, come sta facendo Israel ...

Estonia, Kaja Kallas è la prima donna premier

Kallas va dunque a unirsi alla ormai più lunga lista di donne leader nei Paesi del Nord Europa: sono donne i capi di governo della vicina Lituania, della Norvegia, della Finlandia, dell’Islanda, della ...

“Includono controlli di frontiera più severi, specialmente alle frontiere con regioni ad alto rischio, ma anche una riduzione del traffico aereo verso la Germania quasi a zero, come sta facendo Israel ...Kallas va dunque a unirsi alla ormai più lunga lista di donne leader nei Paesi del Nord Europa: sono donne i capi di governo della vicina Lituania, della Norvegia, della Finlandia, dell’Islanda, della ...