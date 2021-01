Crisi di governo, Rosato (IV): “Confronto sul programma, i nomi vengono dopo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di governo, Ettore Rosato ribadisce la posizione di Italia Viva: nessun voto sul nome ma il suo partito chiede invece un Confronto serio sui temi. Nessun veto su Conte ( anche se come ha chiarito la Bellanova non è certo l’unico premier possibile), ma un Confronto che permetta di arrivare a un programma condiviso L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)di, Ettoreribadisce la posizione di Italia Viva: nessun voto sul nome ma il suo partito chiede invece unserio sui temi. Nessun veto su Conte ( anche se come ha chiarito la Bellanova non è certo l’unico premier possibile), ma unche permetta di arrivare a uncondiviso L'articolo proviene da Inews.it.

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - allegra134 : RT @mpiacenonaver1: Il gnegneismo piddiota spiegato bene... La crisi è arrivata proprio perchè la tua inerzia e la tua incapcità come segre… - raffaellamucci1 : RT @Adnkronos: #Crisigoverno, operazione '#responsabili' non decolla -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Ursula Andress/ “Conte? Grande lavoro su prestiti ma criticato, delusa da politica”

Si parla di politica, dunque, e proprio in occasione della crisi di governo si è sentito a lungo parlare della maggioranza Ursula con la quale si fa riferimento alle forze politiche che in Europa ...

Consultazioni al via, Mattarella incontra Casellati e Fico

ROMA (ITALPRESS) – Hanno preso il via al Quirinale e si concluderanno venerdì le consultazioni sulla crisi di Governo, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il capo dello Stato Sergio ...

Si parla di politica, dunque, e proprio in occasione della crisi di governo si è sentito a lungo parlare della maggioranza Ursula con la quale si fa riferimento alle forze politiche che in Europa ...ROMA (ITALPRESS) – Hanno preso il via al Quirinale e si concluderanno venerdì le consultazioni sulla crisi di Governo, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Il capo dello Stato Sergio ...