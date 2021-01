Bellanova | “Nessun veto su Di Maio premier”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Conte non è l’unico nome possibile per Palazzo Chigi. Di? Perché no”. Teresa, numero due di Italia Viva lo ha affermato oggi intervenendo a Tgcom24, in quella che a molti attenti osservatori è apparsa una mossa non del tutto a sorpresa. Perché, se è vero che Italia Viva da sempre ha nel suo dna l’avversione conclamata nei confronti del Movimento 5 Stelle, considerato da Renzi il vero responsabile dell’immobilismo del governo su economia, sanità e infrastrutture, nelle ultime settimane il bersaglio dei renziani si è spostato in maniera sempre più evidente verso l’ormai ex Presidente del Consiglio e il suo responsabile comunicazione Rocco Casalino. Un’avversione prima politica e poi personale maturata in quasi 17 mesi di governo durante i quali Renzi ha fatto spesso la parte del guastatore, mettendo nel mirino il contismo prima ancora del ...