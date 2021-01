'Among Us è come le elezioni negli USA. Quando un idiota può vincere non è positivo' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante il podcast Good Game, Nice Try, Conan O'Brien si è unito a Sonja Reid e Aaron Bleyaert per esprimere la sua opinione sul successo di Among Us secondo lui ingiustificato. Il suo verdetto? non è un bel gioco. Bleyaert ha posto la domanda a O'Brien che ha detto: "come tutti sanno, non so molto sui giochi, e non sono bravo nei giochi. Ma adoro avere molte opinioni sui giochi e condividerle con le persone, facendole così infuriare". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Durante il podcast Good Game, Nice Try, Conan O'Brien si è unito a Sonja Reid e Aaron Bleyaert per esprimere la sua opinione sul successo diUs secondo lui ingiustificato. Il suo verdetto? non è un bel gioco. Bleyaert ha posto la domanda a O'Brien che ha detto: "tutti sanno, non so molto sui giochi, e non sono bravo nei giochi. Ma adoro avere molte opinioni sui giochi e condividerle con le persone, facendole così infuriare". Leggi altro...

_dolcenera__ : Scusate ma come mai abbiamo smesso di giocare ad Among us? Quando è successo? - atiano1999 : Come hangout with me > Serata Among Us con i brutti signori. on #BIGOLIVE - DanDanSuxx2 : La tensione sessuale tra me e uscire col mio personaggio di among us come orecchino - STR4NG3V : Ditemi come ci siamo arrivati a giocare a obbligo o verità quando fino a poco fa stavamo giocando ad among us dal vivo? - verdecannella : RT @frankgroupie: Tone: Io ho visto uno verde uccidere, quindi Nic. Hai tu il cappello da cowboy? Frank: ce l'ho io Tutorial su come non f… -

Ultime Notizie dalla rete : Among come Among Us su Nintendo Switch, lancio da record come vendite, secondo SuperData Multiplayer.it 'Among Us è come le elezioni negli USA. Quando un idiota può vincere non è positivo'

Durante il podcast Good Game, Nice Try, Conan O'Brien si è unito a Sonja Reid e Aaron Bleyaert per esprimere la sua opinione sul successo di Among Us secondo lui ingiustificato. Il suo verdetto? non è ...

Among Us e Nintendo Switch, un successo incredibile

Il lancio di Among Us su Nintendo Switch è un successo incredibile e fuori dal comune. L’unione tra i due marchi è la formula vincente La fama del gioco Among Us è tale da essere uno dei videogame più ...

Durante il podcast Good Game, Nice Try, Conan O'Brien si è unito a Sonja Reid e Aaron Bleyaert per esprimere la sua opinione sul successo di Among Us secondo lui ingiustificato. Il suo verdetto? non è ...Il lancio di Among Us su Nintendo Switch è un successo incredibile e fuori dal comune. L’unione tra i due marchi è la formula vincente La fama del gioco Among Us è tale da essere uno dei videogame più ...