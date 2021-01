UFFICIALE – Gomez è del Siviglia | l’annuncio del club

(Di martedì 26 gennaio 2021) Alejandrolascia l’Atalanta e si trasferisce aldelspagnolo Adesso è. Alejandroha lasciato l’Atalanta per intraprendere una nuova avventura in Liga con la maglia del. «Papuè un nuovo calciatore del. Benvenuto a casa!», questa la presentazione riservata al fantasista argentino su Twitter da parte delspagnolo. ?? Papu Gómez es nuevo jugador del #SevillaFC. ?? ?? ?¡Bienvenido a tu casa! ? ??#WeareSevilla #NuncaTeRindas— Sevilla Fútbol(@SevillaFC) January 26, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Gomez non andrà all'Inter. Come noto già da un paio di giorni è chiusa la trattativa per il suo trasferimento dall'Atalanta al Siviglia.L'argentino, ormai ex Atalanta, ha firmato un contratto che lo legherà al club andaluso per i prossimi tre anni e mezzo ...