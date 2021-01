Perché TikTok deve verificare l’età di chi si iscrive (Di martedì 26 gennaio 2021) (Foto: Mario Tama/Getty Images)* Guido Scorza è componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali e relatore del provvedimento contro TikTok. Ho accettato volentieri l’invito di Wired a aprire un dibattito a margine del provvedimento d’urgenza con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato a Tik Tok il blocco del trattamento dei dati personali degli utenti dei quali non sia in grado di verificare l’età. Sono, infatti, convinto che il provvedimento in questione ovviamente rappresenti solo un primo piccolo tassello – più o meno condivisibile, fondato, utile o opportuno – lungo la strada della soluzione a un problema planetario tanto complesso quanto importante. E niente più del dialogo e del confronto tra addetti ai lavori in aree e discipline diverse può essere utile allo scopo. Il ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021) (Foto: Mario Tama/Getty Images)* Guido Scorza è componente del collegio del Garante per la protezione dei dati personali e relatore del provvedimento contro. Ho accettato volentieri l’invito di Wired a aprire un dibattito a margine del provvedimento d’urgenza con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato a Tik Tok il blocco del trattamento dei dati personali degli utenti dei quali non sia in grado di. Sono, infatti, convinto che il provvedimento in questione ovviamente rappresenti solo un primo piccolo tassello – più o meno condivisibile, fondato, utile o opportuno – lungo la strada della soluzione a un problema planetario tanto complesso quanto importante. E niente più del dialogo e del confronto tra addetti ai lavori in aree e discipline diverse può essere utile allo scopo. Il ...

disinformatico : Tragedia su TikTok, torna la tentazione di identificare tutti sui social. Resta una pessima idea. Ecco perché - Stefanialove_of : 'è ironia, fatevi una risata” La risposta della ragazza che su TikTok ha postato un video con dei finti lividi dice… - orgulhosaudade : Mamma mia ragazzi ma c’è una ragazza che non è stratosferica bellissima super in forma su TikTok? Penso lo cancelle… - pinkspacedude : Io lo so che l’esperienza su TikTok te la devi costruire tu mettendo like alle cose che ti piacciono e facendo in m… - gospel_q : Tragedia su TikTok, torna la tentazione di identificare tutti sui social. Resta una pessima idea. Ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Perché TikTok Palermo: bimba morta soffocata dopo sfida su Tik tok, trapiantati fegato, rene e pancreas Affaritaliani.it