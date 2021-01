Orrore per la ragazza disabile: sequestrata e violentata da tre persone (Di martedì 26 gennaio 2021) In tre sequestrano la ragazza, con gravi problemi cognitivi, e ne abusano filmando le scene e condividendole tra loro. Violenza donna (Facebook)Scattano le manette per due uomini ed una donna, coinvolti in una terribile storia di violenza in provincia di Caserta. V.M. di 40 anni, C.F. di 34 anni e I.P. di 64 anni, sono stati infatti arrestati con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo, lesioni, revenge porn e stalking. La storia, terribile, vede come vittima una ragazza 22, con gravi problemi cognitivi, presa di mira dai tre aggressori. Tutto inizia con un vero e proprio rapimento. Alla ragazza viene, di fatto, costretta a seguire i tre, nell’appartamento di uno di loro nel casertano. Li, le viene impedito di andare via, è di fatto sotto sequestro. Successivamente, la 22enne viene picchiata con ... Leggi su chenews (Di martedì 26 gennaio 2021) In tre sequestrano la, con gravi problemi cognitivi, e ne abusano filmando le scene e condividendole tra loro. Violenza donna (Facebook)Scattano le manette per due uomini ed una donna, coinvolti in una terribile storia di violenza in provincia di Caserta. V.M. di 40 anni, C.F. di 34 anni e I.P. di 64 anni, sono stati infatti arrestati con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo, lesioni, revenge porn e stalking. La storia, terribile, vede come vittima una22, con gravi problemi cognitivi, presa di mira dai tre aggressori. Tutto inizia con un vero e proprio rapimento. Allaviene, di fatto, costretta a seguire i tre, nell’appartamento di uno di loro nel casertano. Li, le viene impedito di andare via, è di fatto sotto sequestro. Successivamente, la 22enne viene picchiata con ...

rubio_chef : Grazie @ItalyMFA per quest’orrore. Perché nessuno ha risposto a Luca? Perché non fornite tutti i video? Perché un r… - matteosalvinimi : Da papà di una bimba sto male. Una piccola di 18 mesi, seviziata e violentata dal compagno della madre. Non ci sono… - miss75388331 : Già immagino glass room per MaryT con Alba SiParietti che la tratta di ?? e Affonzo che le dà corda. Orrore #tzvip… - c4nyonlune : RT @fizzyIemonade: Ma come si fa a stare insieme a una persona omofoba ma che orrore ma mettete un’asticella di decenza nei rapporti per dio - sejcapsq : RT @fizzyIemonade: Ma come si fa a stare insieme a una persona omofoba ma che orrore ma mettete un’asticella di decenza nei rapporti per dio -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore per L’orrore senza fine per i bimbi della Shoah. Cavie per esperimenti e le camere a gas La Provincia Pavese Dicomano: "Giorno della Memoria", un video per ricordare e riflettere

Comune di Dicomano Dicomano: "Giorno della Memoria", un video per ricordare e riflettere Realizzato dalla biblioteca comunale e Anpi con letture e approfondimenti Anche il Comune ...

Erice, Giorno della Memoria: l’Amministrazione invita le scuole alla riflessione sulla Shoah

Le notizie in tempo reale sulla città di Trapani. Primapaginatrapani ti tiene informato sui fatti di cronaca, politica, curiosità news e spettacoli.

Comune di Dicomano Dicomano: "Giorno della Memoria", un video per ricordare e riflettere Realizzato dalla biblioteca comunale e Anpi con letture e approfondimenti Anche il Comune ...Le notizie in tempo reale sulla città di Trapani. Primapaginatrapani ti tiene informato sui fatti di cronaca, politica, curiosità news e spettacoli.