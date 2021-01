Napoli, parroco positivo al Covid: Barra prega per Padre Enzo (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Sant’Anna nosta, miettec a mana toja!” così i fedeli della chiesa di Maria Santissima di Caravaggio del quartiere Barra a Napoli si uniscono in preghiera per Don Enzo Gallesi. Per tutti semplicemente Padre Enzo, che in queste ore, come riportato da Il Mattino, lotta in ospedale per vincere la battaglia più grande, quella contro il Covid. Il parroco della chiesa del Corso Sirena è infatti da diversi giorni risultato positivo al coronavirus ed in queste ore tutta la cittadinanza di Napoli Est si stringe nella preghiera, affinché il Don possa presto guarire e tornare in serenità tra i propri fedeli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sant’Anna nosta, miettec a mana toja!” così i fedeli della chiesa di Maria Santissima di Caravaggio del quartieresi uniscono in preghiera per DonGallesi. Per tutti semplicemente, che in queste ore, come riportato da Il Mattino, lotta in ospedale per vincere la battaglia più grande, quella contro il. Ildella chiesa del Corso Sirena è infatti da diversi giorni risultatoal coronavirus ed in queste ore tutta la cittadinanza diEst si stringe nella preghiera, affinché il Don possa presto guarire e tornare in serenità tra i propri fedeli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

