Messi torna super in allenamento: doppia magia, portiere pietrificato (Di martedì 26 gennaio 2021) Leo Messi non sta attraversando un momento particolarmente felice, come dimostra l'espulsione in supercoppa di Spagna. Tuttavia, almeno in allenamento, il fuoriclasse del Barcellona sembra aver ritrovato il sorriso. L'argentino realizza due gol spettacolari: il portiere non può far altro che applaudire. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Leonon sta attraversando un momento particolarmente felice, come dimostra l'espulsione incoppa di Spagna. Tuttavia, almeno in, il fuoriclasse del Barcellona sembra aver ritrovato il sorriso. L'argentino realizza due gol spettacolari: ilnon può far altro che applaudire. ITA Sport Press.

