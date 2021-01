M5s e Pd per un Conte - ter, Berlusconi apre ad un governo di unità nazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) I partiti di maggioranza fanno quadrato attorno al premier. Italia viva resta alla finestra. Forza Italia chiede un governo di unità nazionale altrimenti che si vada al voto. Per Salvini e Meloni l'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 26 gennaio 2021) I partiti di maggioranza fanno quadrato attorno al premier. Italia viva resta alla finestra. Forza Italia chiede undialtrimenti che si vada al voto. Per Salvini e Meloni l'...

fattoquotidiano : “Fontana, vai a casa”: la protesta di Pd, M5s e Iv per chiedere le dimissioni della Giunta lombarda. Toninelli: “Co… - LegaSalvini : Nicola Porro: «Pd e M5s disposti a tutto per non andare a casa. È una follia affidare a questo governo un progetto… - M5S_Europa : #Salvini lancia la proposta di #Berlusconi Presidente della Repubblica: un uomo con condanne definitive e noto per… - nickros63 : @MariangelaBona6 @Moonlightshad1 C'è un plebiscito di tutti i media contro Conte ed il governo (tranne il FQ, addit… - 1211andreas : RT @laltrodiego: RICAPITOLIAMO. 1. Oggi Casalino comunica alla stampa che domani Conte si dimette. 2. Domani mattina Conte comunicherà ai… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s per Crisi di governo: "Difendiamo Bonafede". Nel M5S la tentazione di mollare Conte La Repubblica Conte si dimette: crisi al buio, da domani le consultazioni

Quindi meglio aprire una crisi "pilotata" - tante ce ne sono state nella storia della Repubblica - per puntare al reincarico. Pd, M5S e LeU gli garantiscono che faranno da scudo, indicando il suo nome ...

E' il giorno delle dimissioni di Conte. Prima Cdm, poi al Quirinale

?Giuseppe Conte si recherà in mattinata al Quirinale per comunicare le proprie dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella serata di ier ...

Quindi meglio aprire una crisi "pilotata" - tante ce ne sono state nella storia della Repubblica - per puntare al reincarico. Pd, M5S e LeU gli garantiscono che faranno da scudo, indicando il suo nome ...?Giuseppe Conte si recherà in mattinata al Quirinale per comunicare le proprie dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella serata di ier ...