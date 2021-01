L’ultimo ballo di Ivan Cottini (Di martedì 26 gennaio 2021) Mi piace chiamare Ivan un autentico portatore di luce. E soprattutto in questo periodo, nel quale è meno semplice trovare motivi per sorridere e per trovare una stella da seguire, che ci indichi la strada per ritrovare po’ di luce e di speranza, Ivan ci riporta alla vera essenza della vita: l’amore. Il lockdown è stato duro per tutti, abbiamo immagini che facciamo fatica a dimenticare, abbiamo imparato a convivere con nuove paure e abbiamo dovuto riorganizzare la nostra vita in modi che prima non conoscevamo. Per alcune persone è stata più dura. Un ultimo desiderio, prima dei saluti Ivan Cottini è un ballerino ed è anche un uomo dalla positività contagiosa (frase da interpretare in senso morale e non virologico). Un uomo con la sclerosi multipla che, nelL’ultimo anno di pandemia, ha dovuto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Mi piace chiamareun autentico portatore di luce. E soprattutto in questo periodo, nel quale è meno semplice trovare motivi per sorridere e per trovare una stella da seguire, che ci indichi la strada per ritrovare po’ di luce e di speranza,ci riporta alla vera essenza della vita: l’amore. Il lockdown è stato duro per tutti, abbiamo immagini che facciamo fatica a dimenticare, abbiamo imparato a convivere con nuove paure e abbiamo dovuto riorganizzare la nostra vita in modi che prima non conoscevamo. Per alcune persone è stata più dura. Un ultimo desiderio, prima dei salutiè un ballerino ed è anche un uomo dalla positività contagiosa (frase da interpretare in senso morale e non virologico). Un uomo con la sclerosi multipla che, nelanno di pandemia, ha dovuto ...

