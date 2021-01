Lombardia, bagarre in Aula dopo il caos sui dati: consigliere Pd regala pallottoliere a Fontana (Di martedì 26 gennaio 2021) La prima seduta del Consiglio regionale lombardo dopo la manifestazione “Ora basta”, contro la Giunta Fontana, si è trasformata in una bagarre. Il consigliere del Pd Pietro Bussolati ha beffardamente regalato al Presidente della Regione un pallottoliere, auspicando che gli possa servire per evitare “di tornare per errore in zona rossa”. Fontana ha nuovamente negato di aver commesso errori nella trasmissione dei dati all’Istituto Superiore di Sanità. Il consigliere Michele Usuelli (+Europa) ha quindi chiesto di poter avere tali dati, riprendendo tra l’altro una richiesta di trasparenza fatta da TPI. Avendo già chiesto in varie occasioni i dati disaggregati, ma invano, Usuelli si è polemicamente ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) La prima seduta del Consiglio regionale lombardola manifestazione “Ora basta”, contro la Giunta, si è trasformata in una. Ildel Pd Pietro Bussolati ha beffardamenteto al Presidente della Regione un, auspicando che gli possa servire per evitare “di tornare per errore in zona rossa”.ha nuovamente negato di aver commesso errori nella trasmissione deiall’Istituto Superiore di Sanità. IlMichele Usuelli (+Europa) ha quindi chiesto di poter avere tali, riprendendo tra l’altro una richiesta di trasparenza fatta da TPI. Avendo già chiesto in varie occasioni idisaggregati, ma invano, Usuelli si è polemicamente ...

