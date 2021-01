Lidl: piano assunzioni per oltre 200 diplomati e laureati (Di martedì 26 gennaio 2021) La multinazionale assume Commessi, Addetti alla Vendita, Operatori di Filiale in tutta Italia. Il piano assunzioni di Lidl, multinazionale della grande distribuzione, prevede l’assunzione di oltre 200 diplomati e laureati, che saranno inseriti presso gli oltre 600 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le figure maggiormente ricercate da Lidl sono: Addetti alla Vendita, che dovranno gestire tutte le attività di cassa, collaborare con il team per una gestione ottimale del punto vendita, rifornire i prodotti sui bancali, sistemare e tenere puliti i locali e preparare i nuovi articoli in promozione; Operatori di Filiale, i quali dovranno occuparsi dei clienti rendendo la loro spesa più piacevole, preparare e gestire i nuovi articoli in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) La multinazionale assume Commessi, Addetti alla Vendita, Operatori di Filiale in tutta Italia. Ildi, multinazionale della grande distribuzione, prevede l’assunzione di200, che saranno inseriti presso gli600 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Le figure maggiormente ricercate dasono: Addetti alla Vendita, che dovranno gestire tutte le attività di cassa, collaborare con il team per una gestione ottimale del punto vendita, rifornire i prodotti sui bancali, sistemare e tenere puliti i locali e preparare i nuovi articoli in promozione; Operatori di Filiale, i quali dovranno occuparsi dei clienti rendendo la loro spesa più piacevole, preparare e gestire i nuovi articoli in ...

