La corsa disperata all’acquisto di 15 “responsabili” per il Conte ter. Ecco chi sono

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 26 gennaio 2021) I giochiaperti. Il premier ormai scaduto non molla. E prosegue la ricercadiper giocarsi la carta delter. Che per ora non si vedono. Ma si immaginano.contro il tempo perter L’avvocato del popolo deve allargare la sua maggioranza risicata che per Mattarella è insufficiente per restare inchiodato a Palazzo Chigi. E inventari un nuovo esecutivo. Anzi promettere un governo fresco. Che consenta ai nuovi ‘costruttori’ di sedersi in qualche ministero. Sui quotidiani è un rincorrersi di ipotesi, trame e contro-trame. CinqueStelle e Pd a parole confermano la fedeltà a. Ma a leggere tra le pieghe dei detti e dei non detti la trappola per l’avvocato del popolo è dietro l’angolo. I demdivisi e temono ...