Istituto di Crotone ricerca docente A027 per supplenza. Scadenza domande 27 gennaio (Di martedì 26 gennaio 2021) E' disponibile presso l’IIS “Pertini Santoni di Crotone (KR) –KRIS00900G la seguente supplenza: L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 26 gennaio 2021) E' disponibile presso l’IIS “Pertini Santoni di(KR) –KRIS00900G la seguente: L'articolo .

orizzontescuola : Istituto di Crotone ricerca docente A027 per supplenza. Scadenza domande 27 gennaio - Alfonso0070 : RT @wesud_news: Crotone,“La Scuola Si-Cura”: Al via campagna di screening all’Istituto Scolastico Comprensivo “Alcmeone” - wesud_news : Crotone,“La Scuola Si-Cura”: Al via campagna di screening all’Istituto Scolastico Comprensivo “Alcmeone” -

Ultime Notizie dalla rete : Istituto Crotone Istituto di Crotone ricerca docente A027 per supplenza. Scadenza domande 27 gennaio Orizzonte Scuola Crotone, nelle scuole cittadine di parlerà di endometriosi e prevenzione

Si parlerà di Endometriosi nelle scuole cittadine grazie all’associazione Ape – Associazione Progetto Endometriosi attraverso il video smart “Ripart – ...

Terremoto oggi Catania M 2.4/ Ingv ultime notizie, trema anche Cosenza

Una scossa di terremoto di M 2.4 gradi sulla scala Richter è stata registrata nelle scorse ore a Catania. Trema anche il comune di Cosenza ...

Si parlerà di Endometriosi nelle scuole cittadine grazie all’associazione Ape – Associazione Progetto Endometriosi attraverso il video smart “Ripart – ...Una scossa di terremoto di M 2.4 gradi sulla scala Richter è stata registrata nelle scorse ore a Catania. Trema anche il comune di Cosenza ...