Inter-Milan, Pioli: “Ibra fallo generoso. Ho avuto risposte positive” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Inter-Milan ULTIME NEWS - Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato alla 'Rai' al termine di Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ULTIME NEWS - Stefano, tecnico rossonero, ha parlato alla 'Rai' al termine di, derby dei quarti di finale di Coppa Italia Pianeta

OptaPaolo : 8 - L’#Inter è la vittima preferita di Zlatan #Ibrahimovic in carriera con la maglia del Milan in tutte le competiz… - SkySport : INTER-MILAN 2-1 Risultato finale ? ? #Ibrahimovic (31’) ? rig. #Lukaku (70’) ? #Eriksen (90+8’) ? ? L’INTER IN SEM… - MaxCallegari : Un gol così bello e importante è il giusto premio alla professionalità di #Eriksen. L’ha vinta con merito l’Inter,… - G1NGERETTI : bravissimi i ragazzi del milan che hanno lasciato il passaggio del turno all'inter per fargli alzare qualche soldin… - CMercato24H24 : La decide un colpo balistico di Christian #Eriksen. Una punizione che sa di rivincita. L’#Inter vince il… -