Impeachment di Trump | ora Biden vede nero | “Temo non ci siano numeri per condanna”

Roma, 26 gen – Questo processo s'ha da fare, ma l'esito è davvero scontato? Joe Biden, dopo aver cambiato idea sull'opportunità dell'Impeachment per Donald Trump, teme che in Senato ai democratici manchino i numeri per condannare l'ex presidente degli Stati Uniti. Biden lo ha ammesso senza mezzi termini alla Cnn, specificando che molto probabilmente l'esito sarebbe stato diverso se Trump fosse ancora presidente e se avesse ancora sei mesi da inquilino della Casa Bianca. Adesso lo scenario è però ben più complicato, perché a suo avviso è piuttosto improbabile che vi siano 17 senatori repubblicani disposti a votare per la condanna del tycoon. "Il Senato è cambiato da quando c'ero io ma non molto", ha detto

