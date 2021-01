Ikea venderà i pezzi di ricambio per i suoi mobili

Leggi su wired

(Di martedì 26 gennaio 2021) L’di Corsico, Milano (foto: Stefano de Grandis/IPA)Aggiustare, anziché ricomprare. Anchefarà suo il mantra anti-spreco del recupero: il colosso svedese dell’arredamento low cost ha annunciato che, nel corso del 2021, comincerà a venderediper poter aggiustare i, che oggi devono tendenzialmente essere sostituiti in caso si rompano in parte. Non c’è ancora una data precisa per il lancio dell’operazione, che mira a rendere più sostenibile l’attività dell’azienda, ma Lena Pripp-Kovac, responsabile della sostenibilità di Inter, ha spiegato al Financial Times che stanno testando vari prodotti per capire su quali puntare. Potrebbero, per esempio, iniziare a vendere gambe e fodere per divani e braccioli. Già oggi vengono invece ...