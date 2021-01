Haven | ecco la data d’uscita per la versione Epic Store | PS4 e Switch

Leggi su tuttotek

(Di martedì 26 gennaio 2021)ha unauscita per, PS4 e Nintendo. Ve la presentiamo in quest’articolo insieme ad altri dettagli sull’RPG L’RPGdi The Game Bakers ha finalmente unadi uscita per Nintendo, PS4 e PC (Games). Il titolo uscirà il 4 febbraio, dopo il suo rilascio su Xbox Series X / S, Xbox One, PS5 e PC tramite GOG, Steam e Microsoft. A differenza del precedente titolo dello sviluppatore, Furi,è più un titolo di avventura incentrato su una coppia, Yu e Kay. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: laper la...