Roma, 26 gen. (Adnkronos) – È convocata domani, mercoledì 27 gennaio, alle ore 14 la Direzione nazionale del Pd che si svolgerà da remoto con all'ordine del giorno la situazione politica, la crisi di governo e la relazione del segretario. Lo rende noto l'Ufficio stampa del Pd.

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Direzione **Governo: Direzione Pd domani alle 14** | SassariNotizie 24 ore - 557691 SassariNotizie.com Crisi di governo, Vella (PD): “Pieno sostegno a Zingaretti”

A proposito della crisi di Governo e delle recenti dimissioni del Presidente Conte, Daniele Vella, componente della Segreteria Regionale del Pd Sicilia e dell'assemblea nazionale del partito è interve ...

Conte si dimette: "Grazie a ogni singolo ministro", ora la crisi nelle mani di Mattarella

Una maggioranza stabile e un governo coeso. Saranno questi i parametri con i quali Sergio Mattarella valuterà i passi che dovranno seguire alle dimissioni di Giuseppe Conte. Il premier ha annunciato ...

