Giuseppe Conte si è dimesso, cosa succede ora? I cinque scenari (Di martedì 26 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni, aprendo ufficialmente la crisi di governo. Dopo l'incontro con Sergio Mattarella, Conte rimarrà comunque in carica per svolgere gli affari correnti. Dopo la comunicazione ufficiale dell'apertura della crisi, Mattarella inizierà le consultazioni al Colle con tutti i partiti, verosimilmente tra la giornata di mercoledì e giovedì. Una volta ascoltate le opinioni di tutti - la prassi più veloce è quella che vede le consultazioni solo con i gruppi parlamentari, ma niente vieta di ascoltare anche i leader che non sono parlamentari - gli scenari che si aprono per la risoluzione della crisi sono cinque. scenariO UNO. Conte PREMIER GRAZIE AI "RESPONSABILI" Sergio Mattarella affida ...

robersperanza : Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco. - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - chedisagio : Comunque fa impressione vedere il @pdnetwork così unito e compatto non in difesa di un'idea o di un progetto, ma di… - Marcolit67 : RT @robersperanza: Giuseppe Conte è la persona giusta per guidare il Paese in una fase così difficile. Sono al suo fianco. - ilprogressivo : RT @catirafaella: È imbarazzante considerare baluardo della sinistra lo stesso Giuseppe #Conte che due anni fa governava con la Lega, firma… -