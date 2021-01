Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli spiegano il vero motivo per cui non hanno regalato la finale a Tommaso | la reazione di Zorzi

Leggi su biccy

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto alle donne della casa del GF Vip di scegliere chi non mandare incon grande sorpresa ha deciso di togliere questa opportunità a. L’influencer power nella notte ha confessato alle coinquiline indella sua scelta: “Dai l’ho fatto perché sappiamo bene che lui non ha bisogno dell’immunità. Non necessita il mio salvataggio per avere la, dai è ovvio e lo sappiamo tutti. Però credo che lui ce l’abbia con me. Lo vedo stranito, non mi parla da prima. Ho fatto di tutto per aiutare Pier, questa è la base del mio ragionamento“. La bella milanese (che comunque è stata punzecchiata spesso da) ha raggiunto il suo amico ed ha cercato di spiegare il suo gesto: “Amore mi hai ...