Giochi | Cdm approva ' decreto Cio' per autonomia Coni Bach | ' Molto felice'

Il consiglio dei ministri ha appena approvato un decreto legge sull'autonomia del Coni. Il provvedimento arriva alla vigilia del comitato esecutivo del Cio che ha all'ordine del giorno la questione....

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha appena informato al telefono il n.1 dello sport mondiale, Thomas Bach, dell'approvazione del decreto. Malagò, che ha interrotto il cd ...

Conte a Palazzo Chigi: Cdm terminato, il premier atteso al Colle per le dimissioni

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presieduto il Cdm a Palazzo Chigi in cui ha formalizzato le sue dimissioni. Ora è atteso al Colle dal presidente della Repubblica Mattarella. A una settim ...

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha appena informato al telefono il n.1 dello sport mondiale, Thomas Bach, dell'approvazione del decreto. Malagò, che ha interrotto il cd ...