Gf vip | Pierpaolo Petrelli nella bufera | gli ex concorrenti non ci stanno

Leggi su youmovies

(Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip,sta facendo strategia? La sua scelta di ieri sera non è passata inosservata: gli exlo attaccano. Gf vip,sotto attaccoCasa e anche fuori: i suoi ex coinquilini non sono affatto contenti di come sta giocando all’interno del reality. Ieri è andata in onda la puntata