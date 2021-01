GF Vip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si ritirano l’8 febbraio. Ma chi ci crede! – Video (Di martedì 26 gennaio 2021) Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (US Endemol Shine) Da qui al 1° marzo, il Grande Fratello Vip potrebbe perdere due concorrenti di spicco. Dopo aver appreso la data della finalissima, comunicata ieri sera da Alfonso Signorini, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono infatti mostrati dubbiosi sul loro percorso all’interno della casa di Cinecittà, ventilando l’ipotesi di uscire dalla stessa il prossimo 8 febbraio, giorno in cui scade il loro contratto (e cadrebbe l’eventuale penale da pagare per l’abbandono). In primis, Tommaso si è confidato con Maria Teresa, ammettendo di aver trovato strano il discorso che gli ha fatto Francesco Oppini, che ha sottolineato appunto che l’avrebbe appoggiato qualsiasi decisione ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 26 gennaio 2021)(US Endemol Shine) Da qui al 1° marzo, il Grande Fratello Vip potrebbe perdere due concorrenti di spicco. Dopo aver appreso la data della finalissima, comunicata ieri sera da Alfonso Signorini,si sono infatti mostrati dubbiosi sul loro percorso all’interno della casa di Cinecittà, ventilando l’ipotesi di uscire dalla stessa il prossimo 8, giorno in cui scade il loro contratto (e cadrebbe l’eventuale penale da pagare per l’abbandono). In primis,si è confidato con Maria Teresa, ammettendo di aver trovato strano il discorso che gli ha fatto Francesco Oppini, che ha sottolineato appunto che l’avrebbe appoggiato qualsiasi decisione ...

