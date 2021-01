Esclusiva: colpo Reggiana, in arrivo Laribi dal Verona (Di martedì 26 gennaio 2021) La Reggiana ha ormai chiuso un colpo importante per il centrocampo. Si tratta di Karim Laribi, il trequartista classe 1991 in scadenza con l’Hellas Verona. Pochi minuti fa gli accordi ormai definitivi, Laribi si appresta a lasciare la sua attuale città per mettersi a disposizione di Alvini. E la Reggiana centra un colpo di spessore. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) Laha ormai chiuso unimportante per il centrocampo. Si tratta di Karim, il trequartista classe 1991 in scadenza con l’Hellas. Pochi minuti fa gli accordi ormai definitivi,si appresta a lasciare la sua attuale città per mettersi a disposizione di Alvini. E lacentra undi spessore. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

P1Bliss : RT @ilcalciofemm: ESCLUSIVA ICF - Ritorno clamoroso in casa #Tavagnacco: dall'Ungheria riecco l'attaccante #Koungouli, ex #Fiorentina. Gran… - ilcalciofemm : ESCLUSIVA ICF - Ritorno clamoroso in casa #Tavagnacco: dall'Ungheria riecco l'attaccante #Koungouli, ex #Fiorentina… - msg_emanuele : RT @il_legge: #calciomercato #lazio: in esclusiva vi abbiamo anticipato la pista #Sokratis post-infortunio Luiz #Felipe. I contatti tra #Ta… - Aquila6811 : RT @il_legge: #calciomercato #lazio: in esclusiva vi abbiamo anticipato la pista #Sokratis post-infortunio Luiz #Felipe. I contatti tra #Ta… - emipro74 : RT @il_legge: #calciomercato #lazio: in esclusiva vi abbiamo anticipato la pista #Sokratis post-infortunio Luiz #Felipe. I contatti tra #Ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva colpo Esclusiva: colpo Reggiana, in arrivo Laribi dal Verona alfredopedulla.com Mafia: colpo al clan di Tommaso Natale, sedici arresti a Palermo

Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - Colpo al clan del mandamento mafioso di Tommaso Natale a Palermo dove la Procura Distrettuale Antimafia ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei c ...

TRABUCCHI (AG. FIFA) A FV, PROPOSI IO KOKORIN, MA A ZERO. C'È STATO INCENTIVO ALL'ESODO

La Fiorentina ha un nuovo attaccante, si chiama Aleksandr Kokorin. Per capire meglio le dinamiche dell'operazione, FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Marco Trabucchi, agente Fifa ...

Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - Colpo al clan del mandamento mafioso di Tommaso Natale a Palermo dove la Procura Distrettuale Antimafia ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei c ...La Fiorentina ha un nuovo attaccante, si chiama Aleksandr Kokorin. Per capire meglio le dinamiche dell'operazione, FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, Marco Trabucchi, agente Fifa ...