Covid | 10 593 nuovi contagi e 541 decessi Tasso di positività a 4 | 1%

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA – I nuovi contagi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 10.593 per 257.034 tamponi, 541 i decessi. I nuovi casi ieri erano stati 8.562, per 143.116 e 420 decessi. Indiscesa il tasso di positività che si attesta al 4,1% dal 5,9% di ieri. Tornano a scendere le terapie intensive: sono 2.372 in totale, 49 in meno rispetto a ieri. Giù anche i ricoveri ordinari, 21.355, 69 in meno di ieri.

ROME, JAN 26 - Some 10,593 new COVID-19 cases and 541 more victims have been registered in Italy in the last 24 hours, the health ministry said Tuesday. That compares with 8,561 new cases, and 420 new ...