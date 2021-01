**Coronavirus: a Hollywood è corsa al vaccino, addetti a lavori sgomitano per essere i primi** (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Mentre negli Stati Uniti prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus, e il numero degli infetti cresce a dismisura in città come Los Angeles, alcuni attori potenti e lavoratori nel mondo dell’intrattenimento e dei media Hollywoodiani stanno sfruttando il loro peso e le loro conoscenze per essere tra i primi a essere vaccinati. Lo scrive in un articolo il sito cinematografico americano Variety Film. “Numerosi dirigenti e uomini d’affari di alto livello hanno fatto il giro ‘porta a porta’ di una serie di studi medici privati per ricevere uno dei due vaccini Covid-19 affermati sul mercato”, scrive il quotidiano. Altri “hanno sfruttato le loro imponenti risorse in una corsa folle per farsi vaccinare mentre il governo, in particolare nella California di Hollywood, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Mentre negli Stati Uniti prosegue la campagna vaccinale contro il coronavirus, e il numero degli infetti cresce a dismisura in città come Los Angeles, alcuni attori potenti e lavoratori nel mondo dell’intrattenimento e dei mediaiani stanno sfruttando il loro peso e le loro conoscenze pertra i primi avaccinati. Lo scrive in un articolo il sito cinematografico americano Variety Film. “Numerosi dirigenti e uomini d’affari di alto livello hanno fatto il giro ‘porta a porta’ di una serie di studi medici privati per ricevere uno dei due vaccini Covid-19 affermati sul mercato”, scrive il quotidiano. Altri “hanno sfruttato le loro imponenti risorse in unafolle per farsi vaccinare mentre il governo, in particolare nella California di, ...

SARONNO – Le stelle di Hollywood prolungano la loro permanenza a Saronno. La mostra fotografica Light, camera, action! Hollywood & Cinecittà – allestita negli spazi de Il Chiostro ...

Cinema: è morto Rémy Julienne, il re degli stuntman tra Cinecittà e 007 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parigi, 22 gen. – (Adnkronos) – Lo stuntman francese Rémy Julienne, soprannominato ‘il re dei casca ...

