Come partecipare a Sanremo 2021 come pubblico pagato: requisiti e email per inoltrare la domanda (Di martedì 26 gennaio 2021) come partecipare a Sanremo 2021 come pubblico? La risposta arriva dalla stessa Rai, che a partire dalla giornata di ieri ha iniziato a reclutare pubblico pagato (leggi figuranti) per sedere dal 2 al 6 marzo nella platea del Teatro Ariston di Sanremo, altrimenti destinata a restare desolatamente vuota in ottemperanza ai decreti firmati dal premier dimissionario Giuseppe Conte per contrastare la pandemia. come si legge sul sito Riviera24.it, testata giornalistica diretta da Alice Spagnolo e registrata presso il tribunale di Imperia, la Rai sta inviando ai figuranti delle precedenti edizioni un messaggio riportante quella che è a tutti gli effetti un'offerta di lavoro.

