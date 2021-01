Calciomercato Lazio, per la difesa tutto su Musacchio: le ultime (Di martedì 26 gennaio 2021) Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno scelto Mateo Musacchio per rinforzare la difesa Dopo le numerose valutazioni, sembra essere Musacchio il difensore scelto dalla Lazio per rimpiazzare Luiz Felipe. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, i contatti con il Milan sarebbero già stati avviati e oggi il ds Tare dovrebbe riuscire a definire i dettagli dell’operazione. Musacchio è in scadenza a giugno e per lui sono stati chiesti 2,5 milioni, mentre la Lazio vorrebbe prenderlo a zero. Il ragazzo, inoltre, vorrebbe almeno legarsi al club capitolino con un triennale. La sensazione, comunque, è che tutto possa chiudersi nel giro di ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021): i biancocelesti hanno scelto Mateoper rinforzare laDopo le numerose valutazioni, sembra essereil difensore scelto dallaper rimpiazzare Luiz Felipe. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, i contatti con il Milan sarebbero già stati avviati e oggi il ds Tare dovrebbe riuscire a definire i dettagli dell’operazione.è in scadenza a giugno e per lui sono stati chiesti 2,5 milioni, mentre lavorrebbe prenderlo a zero. Il ragazzo, inoltre, vorrebbe almeno legarsi al club capitolino con un triennale. La sensazione, comunque, è chepossa chiudersi nel giro di ore. Leggi su Calcionews24.com

