Brescia, arrestato un medico del pronto soccorso: avrebbe indotto la morte in due pazienti Covid (Di martedì 26 gennaio 2021) Brescia, arrestato un medico del pronto soccorso. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno arrestato con l'accusa di omicidio un medico di un pronto soccorso della provincia Bresciana. Le indagini condotte dai Nas e dalla Procura di Brescia accerterebbero che il dottore abbia provocato la morte di due pazienti affetti da Covid-19 somministrando intenzionalmente medicinali anestetici.

