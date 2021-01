Asia Argento, succederà oggi: “Un viaggio doloroso” (Di martedì 26 gennaio 2021) Asia Argento, annuncio importantissimo dell’attrice romana. Ecco cosa succederà oggi. E’ un grande giorno, questo, per Asia Argento. Da oggi infatti, in tutte le librerie italiane, uscirà l’autobiografia dell’attrice romana prodotta da Edizioni Piemme. “Anatomia di un cuore selvaggio”, è titolato così il testo. Un titolo che a impatto si sposa perfettamente con un personaggio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 gennaio 2021), annuncio importantissimo dell’attrice romana. Ecco cosa. E’ un grande giorno, questo, per. Dainfatti, in tutte le librerie italiane, uscirà l’autobiografia dell’attrice romana prodotta da Edizioni Piemme. “Anatomia di un cuore selvaggio”, è titolato così il testo. Un titolo che a impatto si sposa perfettamente con un personaggio L'articolo proviene da Inews.it.

filmpost_it : Schirkoa: Asia Argento e Gaspar Noé nel cast vocale del film animato - MacchiAntonio : Asia Argento: 'Mamma mi picchiava. L'ho vista morire come al rallentatore' Ma siamo sicuri che questa donna non abb… - Latitty5 : @EsercitoCrucian E Asia Argento mutissima ?????????????? - emma48394327 : RT @PennyLa92941860: @EsercitoCrucian Come un'Asia Argento qualunque - MilanFiki001 : @EsercitoCrucian Che schifo!!! Fa il paio con Asia Argento che fa lingua in bocca con un cane ?? -