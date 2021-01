Altro che ‘pacco’: perché Bernardeschi può essere (ancora) un affare (Di martedì 26 gennaio 2021) Federico Bernardeschi nel mirino dei tifosi della Juventus, il club cerca di ‘piazzarlo’ ma il centrocampista può rivelarsi ancora un affare Quasi cinquanta milioni per acquistarlo, quattro anni deludenti e il ‘peso’ di essere il bersaglio preferito dei tifosi. No, Federico Bernardeschi non si aspettava che la sua avventura alla Juventus potesse trasformarsi quasi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 gennaio 2021) Federiconel mirino dei tifosi della Juventus, il club cerca di ‘piazzarlo’ ma il centrocampista può rivelarsiunQuasi cinquanta milioni per acquistarlo, quattro anni deludenti e il ‘peso’ diil bersaglio preferito dei tifosi. No, Federiconon si aspettava che la sua avventura alla Juventus potesse trasformarsi quasi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Caro Tajani, altro che centrodestra: se ti allei coi sovranisti non sei moderato, ma complice Il Fatto Quotidiano UE pensa a zona “rosso scuro”: alcune regioni italiane sono a rischio

L’Unione Europea pensa di adottare la zona “rosso scuro” per impedire gli spostamenti nelle aree europee con maggior rischio di contagio. Ecco come funzionerà.

Attacco con coltello, diversi feriti a Francoforte

(ANSA) - BERLINO, 26 GEN - Diverse persone sono state ferite da una persona armata di coltello a Francoforte sul Meno, in Germania, nel quartiere della stazione. Lo scrive la polizia locale su Twitter ...

