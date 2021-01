Vaccini, dai richiami ai soggetti fragili, come cambia il piano con 2 mesi di ritardo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Priorità ai richiami: le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuarli nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Priorità ai: le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuarli nei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione

Sercit1 : RT @BarbaraRaval: #Israele #CoronaVirus Israele fornirà un risarcimento immediato a chiunque sia danneggiato dai 'vaccini'contro il #COVID1… - francobortoli1 : RT @BarbaraRaval: #Israele #CoronaVirus Israele fornirà un risarcimento immediato a chiunque sia danneggiato dai 'vaccini'contro il #COVID1… - clokemaddy : RT @intoscana: #Investintuscany ebook “Invest in Tuscany, Invest in Values” le storie di 16 multinazionali da chi ha rivoluzionato i vacci… - Fef58 : RT @rrico_e: @franna_rugg84 Zappa. Governate Voi. Siete voi come governo centrale che date le linee guida e mandate i vaccini. Dai che manc… - lameduck1960 : @PrimaiLavorator @QSanit La California ad esempio ha rimosso l'esenzione dai vaccini per motivi religiosi con quest… -