Traffico Roma del 25-01-2021 ore 18:30 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Luceverde Roma Bentrovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare i possibili rallentamenti sono sempre a causa del Traffico intenso e del cattivo tempo in particolare sulla carreggiata esterna puntine Tuscolana mentre in internet tra Cassia bis Settebagni e tra Nomentana e Prenestina risolto velocemente all’incidente sulla diramazione Roma Nord dove si viaggia ora senza disagi tra Settebagni e il verso il centro invariata rispetto alla precedente aggiornamento la situazione su via del Foro Italico Dove rimane trafficato il tratto tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria per chi proviene dal Olimpico sulla tangenziale est non si escludono rallentamenti tra via dei Monti Tiburtini e la A24 verso San Giovanni a causa di un incidente su Corso Sempione prudenza Giada via Nomentana all’altezza di via Maiella per la stessa causa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) LuceverdeBentrovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare i possibili rallentamenti sono sempre a causa delintenso e del cattivo tempo in particolare sulla carreggiata esterna puntine Tuscolana mentre in internet tra Cassia bis Settebagni e tra Nomentana e Prenestina risolto velocemente all’incidente sulla diramazioneNord dove si viaggia ora senza disagi tra Settebagni e il verso il centro invariata rispetto alla precedente aggiornamento la situazione su via del Foro Italico Dove rimane trafficato il tratto tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria per chi proviene dal Olimpico sulla tangenziale est non si escludono rallentamenti tra via dei Monti Tiburtini e la A24 verso San Giovanni a causa di un incidente su Corso Sempione prudenza Giada via Nomentana all’altezza di via Maiella per la stessa causa ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - astralmobilita : ??? #A1 #FirenzeRoma #incidente rimosso traffico regolare @WazeLazio @Emergenza24 @News_24it @romatoday… - VAIstradeanas : 18:41 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - astralmobilita : ???#A1 #DiramazioneRomaNord #incidente rimosso traffico regolare @WazeLazio @Emergenza24 @News_24it @romatoday… - rotaruchristina : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via di Bravetta, traffico rallentato causa #incidente altezza via Silvestri in direzione via della Casetta Mattei -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-01-2021 ore 12:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Mobilità sostenibile, la metà dei lavoratori rinuncerebbe all’auto privata

La ricerva di MUV fra alcune centinaia di dipendenti di Roma, Milano e Palermo: solo il 20% è restìo a prendere i mezzi pubblici ...

Il contrasto al narcotraffico (aspettando i dati della DCSA)

(25 gennaio 2021) Nell’attesa che l’attuale dirigenza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ( DCSA-Dipartimento della Pubblica Sicurezza) decida di far pubblicare nuovamente, come è stato f ...

La ricerva di MUV fra alcune centinaia di dipendenti di Roma, Milano e Palermo: solo il 20% è restìo a prendere i mezzi pubblici ...(25 gennaio 2021) Nell’attesa che l’attuale dirigenza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ( DCSA-Dipartimento della Pubblica Sicurezza) decida di far pubblicare nuovamente, come è stato f ...