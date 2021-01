Storia di Carmen, in monastero "per amore" a 22 anni (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Ha appena 22 anni Carmen d'Andrea e oggi comincerà l'aspirantato religioso nel monastero Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari. La giovane donna è seconda di due figli, nata da mamma Anna e papà Gaetano, e vive ad Eboli, in provincia di Salerno. La prima volta è stata nella città pugliese per presentare il suo libro “Innato amore. ‘Grate' di libertà”, un modo per far conoscere la vita monastica al mondo esterno. Carmen ha cominciato la sua esperienza religiosa nel 2014. “Era l'11 maggio di quell'anno quando ho vissuto la mia prima giornata in un monastero di clausura – racconta la giovane all'AGI -. Avevo 15 anni ma sentivo il forte bisogno di scoprire il silenzio. Durante lo studio del monachesimo nel programma di pedagogia al liceo mi ... Leggi su agi (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Ha appena 22d'Andrea e oggi comincerà l'aspirantato religioso nelSanta Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari. La giovane donna è seconda di due figli, nata da mamma Anna e papà Gaetano, e vive ad Eboli, in provincia di Salerno. La prima volta è stata nella città pugliese per presentare il suo libro “Innato. ‘Grate' di libertà”, un modo per far conoscere la vita monastica al mondo esterno.ha cominciato la sua esperienza religiosa nel 2014. “Era l'11 maggio di quell'anno quando ho vissuto la mia prima giornata in undi clausura – racconta la giovane all'AGI -. Avevo 15ma sentivo il forte bisogno di scoprire il silenzio. Durante lo studio del monachesimo nel programma di pedagogia al liceo mi ...

